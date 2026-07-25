UPSC ESE Mains Result 2026: यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPSC ESE Mains Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 21 जून 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। UPSC Engineering Services Mains Result 2026 Download Link यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इन पदों के सलेक्शन में विज्ञापन संख्या 02/2026 इंजीनियरिंग के तहत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल है। रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक नीचे टेबल में भी दिया गया है।

यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा रिजल्ट (नाम और रोल नंबर) डाउनलोड लिंक क्लिक करें यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा रिजल्ट (रोल नंबर) डाउनलोड लिंक क्लिक करें UPSC ESE Stage II Result 2026 - हाइलाइट्स यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस की प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा 08 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में कुल 1443 उम्मीदवार सफल हुए थे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 474 रिक्त पदों को भरा जाना है। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) पद का नाम इंजीनियरिंग सर्विस रिक्त पदों की संख्या 474 विज्ञापन संख्या 02/2026 इंजीनियरिंग परीक्षा का नाम यूपीएसससी इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा परीक्षा की तिथि 21 जून 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 25 जुलाई 2026 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 08 फरवरी 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 26 फरवरी 2026 चयन के चरण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in