Bihar BPSC Stenographer Final Answer Key 2026: बिहार स्टेनोग्राफर फाइनल उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
Bihar BPSC Stenographer Final Answer Key 2026: बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार स्टेनोग्राफर परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा दिनांक 11 जून 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar BPSC Stenographer Final Answer Key 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर बिहार स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा दिनांक 11 जून 2026 को बिहार राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बिहार स्टेनोग्राफर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar Stenographer Final Answer Key 2026 LINK
बिहार स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी दिया गया है।
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बिहार स्टेनोग्राफर फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड लिंक
BPSC Stenographer Final Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
बिहार स्टेनोग्राफर फाइनल उत्तर कुंजी में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर शामिल हैं। यह उत्तर कुंजी सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, गणित और मानसिक योग्यता आदि विषय के लिए जारी की गई है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत कुल 15 रिक्त पदों को भरा जाना है। बाकी डिटेल्स आप नीचे दी गई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
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पद का नाम
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स्टेनोग्राफर
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रिक्त पदों की संख्या
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15
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विज्ञापन संख्या
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01/2026
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परीक्षा का नाम
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बिहार स्टेनोग्राफर परीक्षा
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परीक्षा की तिथि
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11 जून 2026
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फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
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22 जुलाई 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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bpsc.bihar.gov.in
Bihar BPSC Stenographer Final Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
बिहार स्टेनोग्राफर फाइनल उत्तर कुंजी जारी डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाकर Important Announcements देखें।
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Stenographer, BPSC Written (Objective) Competitive Examination – Final Answer Keys के सामने Final Answer Keys General Knowledge पर क्लिक करें।
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उत्तर कुंजी की PDF ओपन हो जाएगी।
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उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें। अपने उत्तरों का मिलान करें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.