[OUT] UPSSSC ASO Admit Card 2026: यूपीएसएसएससी एएसओ एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
UPSSSC ASO Admit Card 2026: यूपीएसएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (ASO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड 22 जुलाई 2026 को जारी किया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC ASO Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (ASO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड 22 जुलाई 2026 को जारी किया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2026 की मुख्य परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं।
UPSSSC ASO Admit Card 2026 Download Link
यूपीएसएसएससी एएसओ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी दिया गया है।
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यूपीएसएसएससी एएसओ एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
UP ASO Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए यूपीएसएसएससी एएसओ की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। टेक्निकल ग्लिच आने से वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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पद का नाम
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सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (ASO)
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परीक्षा का नाम
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यूपीएसएसएससी एएसओ परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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26 जुलाई 2026
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परीक्षा की टाइमिंग
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सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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22 जुलाई 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UPSSSC ASO Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
यूपीएसएसएससी एएसओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Important Announcement सेक्शन में विज्ञापन संख्या-05-परीक्षा/2026, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी /सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/06 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु यहां क्लिक करें ।
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अब नया पेज ओपन होगा।वहां मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन खुल जाएगा।
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इसमें सारी जानकारी चेक करें और डाउनलोड करें।
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अंत में परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.