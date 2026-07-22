[OUT] UPSSSC ASO Admit Card 2026: यूपीएसएसएससी एएसओ एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

UPSSSC ASO Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (ASO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड 22 जुलाई 2026 को जारी किया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2026 की मुख्य परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं।

UPSSSC ASO Admit Card 2026 Download Link

यूपीएसएसएससी एएसओ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी दिया गया है।