NICL Assistant Vacancy 2026: एनआईसीएल में असिस्टेंट के 500 पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें आवेदन

NICL Assistant Vacancy 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अलग-अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 500 असिस्टेंट (क्लास-III) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.co.in पर शुरू हो चुके हैं।

पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान भर सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, स्टेट-वाइज वैकेंसी, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन फीस सहित अन्य जानकारी को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

NICL Assistant Bharti 2026 ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक

एनआईसीएल में असिस्टेंट के पदों के सलेक्शन में कई अलग-अलग स्टेज शामिल है। पहले स्टेज में प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्टेज में मुख्य परीक्षा और तीसरे स्टेज में भाषा का टेस्ट लिया जाएगा। इन तीनों स्टेज को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को असिस्टेंट (क्लास-III) के पद पर सलेक्ट किया जाएगा और देश के अलग-अलग सरकारी ऑफिस में पोस्टेड किया जाएगा। इसमें 36,290 रुपये प्रतिमाह इन हैंड सैलरी के साथ भत्ते भी दिए जाएंगे। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए पदों के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।