Bihar 72nd CCE Prelims Exam 2026: बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द, जानें कब जारी होगी नई एग्जाम डेट

Bihar 72nd CCE Prelims Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 72वीं कंबाइंड (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा 2026 रद्द कर दी है, जो दिनांक 26 जुलाई 2026 को रविवार के दिन आयोजित की जानी थी। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, बीपीएससी ने कहा है कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिलहाल परीक्षा की नई तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही आयोग द्वारा अलग से परीक्षा की तिथि में नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। Bihar 72nd CCE Prelims Exam 2026 रद्द नोटिस बीपीएससी (BPSC) ने आधिकारिक तौर पर 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। परीक्षा पहले 26 जुलाई, 2026 को निर्धारित थी। अब, कुछ कारणों से परीक्षा को टाल दिया जा रहा है। उम्मीदवार जो बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं।

Bihar 72nd CCE Prelims Exam 2026 - हाइलाइट्स बीपीएससी 72वीं परीक्षा के माध्यम से कुल 1186 रिक्त पदों को भरना चाहता है। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी परीक्षा का नाम एकीकृत 72वीं कंबाइंड (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा 2026 भर्ती प्राधिकरण का नाम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पहले की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 (रविवार) परीक्षा की नई तिथि जल्द जारी परीक्षा रद्द होने का कारण तकनीकी नोटिस जारी होने की तिथि एग्जाम कंट्रोलर, बीपीएससी, पटना ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in Bihar 72nd CCE Exam चयन प्रक्रिया इस परीक्षा के माध्यम से, उम्मीदवारों का चयन पुलिस उपाधीक्षक (DSP), अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), राजस्व अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदों सहित विभिन्न प्रतिष्ठित ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों के लिए किया जाएगा। सलेक्शन में तीन चरण शामिल है।