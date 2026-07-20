UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा डायरेक्ट upsssc.gov.in लिंक
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: यूपीएसएसएससी की ओर से फॉरेस्ट गार्ड आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं।
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन आवेदन समाप्त करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यूपी वन रक्षक भर्ती के तहत कुल 708 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं।
UPSSSC UP Forest Guard Vacancy 2026: हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी यूपी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई को समाप्त हो रहे हैं। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में अन्य हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पोस्ट का नाम
|
फॉरेस्ट गार्ड
|
विज्ञापन संख्या
|
12-परीक्षा/2026
|
पदों की संख्या
|
708
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
20 जुलाई, 2026
|
फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि
|
27 जुलाई, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: आवेदन लिंक
यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने UPSSSC PET 2025 परीक्षा पास की है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड उपलब्ध है। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए नीचे दिए लिंक से आवेदन करें।
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यूपीएसएसएससी यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026
UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Forest Guard Vacancy 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब नए पेज पर विज्ञापन संख्या 12-परीक्षा/2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अप्लाई पर क्लिक करने के बाद, सबमिट एप्लिकेशन पर जाएं।
स्टेप 5 फॉर्म में मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरें और फीस का भुगतान करें।
स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.