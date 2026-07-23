JSSC Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड में सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

JSSC Para Teacher Bharti 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 7,299 सहायक आचार्य (पारा शिक्षक) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक किए जा सकेंगे। इस विशेष भर्ती में 6,101 नियमित और 1,198 बैकलॉग पद शामिल हैं, जिसमें कक्षा 1-5 के लिए 2,756 और कक्षा 6-8 के लिए 4,543 पद निर्धारित हैं। यह भर्ती केवल योग्य पारा शिक्षकों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2026 है। इसके बाद, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की सुविधा 3 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, और फॉर्म में सुधार करने के लिए 5 से 7 सितंबर, 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।

JSSC JTAACCE Para Teacher Notification 2026 PDF

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा सहायक आचार्य (पारा शिक्षक) के कुल 7,299 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की रिक्तियां शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने इस लेख में नीचे नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध कराया है।