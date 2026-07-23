JSSC Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड में सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
JSSC Para Teacher Recruitment 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य में सहायक आचार्यों (पारा शिक्षकों) के लिए कुल 7,299 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें नियमित और बैकलॉग दोनों पद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित होने वाली यह विशेष भर्ती परीक्षा 31 जुलाई, 2026 से शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल पारा शिक्षक ही आवेदन करने के योग्य हैं, और इसके लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
JSSC Para Teacher Bharti 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 7,299 सहायक आचार्य (पारा शिक्षक) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 31 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक किए जा सकेंगे। इस विशेष भर्ती में 6,101 नियमित और 1,198 बैकलॉग पद शामिल हैं, जिसमें कक्षा 1-5 के लिए 2,756 और कक्षा 6-8 के लिए 4,543 पद निर्धारित हैं। यह भर्ती केवल योग्य पारा शिक्षकों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2026 है। इसके बाद, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की सुविधा 3 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, और फॉर्म में सुधार करने के लिए 5 से 7 सितंबर, 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।
JSSC JTAACCE Para Teacher Notification 2026 PDF
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा सहायक आचार्य (पारा शिक्षक) के कुल 7,299 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की रिक्तियां शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने इस लेख में नीचे नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध कराया है।
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JSSC JTAACCE Para Teacher Notification PDF (Regular)
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JSSC JTAACCE Para Teacher Notification PDF (Backlog)
JSSC पैरा टीचर भर्ती 2026 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
जेएसएससी पैरा टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित पात्रता योग्यता होनी चाहिए:
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इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक (कक्षा 1-5): 12वीं पास और डीएलएड/बीएलएड या विशेष शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री के साथ जेटीईटी (JTET) या सीटीईटी (CTET) पास होना अनिवार्य है।
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ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक (कक्षा 6-8) - भाषा: संबंधित भाषा विषय में ग्रेजुएट, साथ ही बी.एड. (B.Ed.) या समकक्ष डिग्री और जेटीईटी/सीटीईटी पास होना चाहिए।
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ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक (कक्षा 6-8) - सामाजिक विज्ञान: सामाजिक विज्ञान विषयों में स्नातक, बी.एड. या समकक्ष डिग्री के साथ जेटीईटी/सीटीईटी पास होना अनिवार्य है।
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ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक (कक्षा 6-8) - विज्ञान एवं गणित: विज्ञान या गणित में स्नातक, बी.एड. या समकक्ष डिग्री के साथ जेटीईटी/सीटीईटी पास होना चाहिए।
आयु-सीमा (Age Limit):-
झारखंड पैरा टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC-I) और पिछड़ा वर्ग (BC-II) पुरुष के लिए 42 वर्ष, अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 43 वर्ष, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
Jharkhand Para Teacher Bharti 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना है?
उम्मीदवारों को जेएसएससी पैरा टीचर भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अनारक्षित (UR), ईडब्ल्यूएस (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC-I) और पिछड़ा वर्ग (BC-II) के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। वहीं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 50 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.