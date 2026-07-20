SAIL Apprentice Recruitment 2026: सेल में अप्रेंटिस के 1,110 पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन शुरू, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा ऐसे करें अप्लाई

SAIL RSP Apprentice Notification 2026 Out: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) ने साल 2026-27 के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभियान के अंदर ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 1,110 पोस्ट पर योग्य छात्रों से रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। छात्रों के लिए इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। छात्र इसमें शामिल होने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल nats.education.gov.in, apprenticeshipindia.org पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अगस्त निर्धारित की गई है। SAIL अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन 2026 से जुड़ी इंपोर्टेंट डिटेल्स SAIL Apprentice Recruitment 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन करने और वॉक-इन प्रक्रिया के बारे में सभी जानकारी लेने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट डिटेल्स संस्था का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL - RSP) कुल पोस्ट नंबर 1,110 पोस्ट पोस्ट के प्रकार ट्रेड (ITI), तकनीशियन (डिप्लोमा) और ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 अगस्त 2026 आयु सीमा 18 से 28 वर्ष (31 अगस्त 2026 तक) वॉक-इन इंटरव्यू शेड्यूल 1 सितंबर से 26 सितंबर 2026 रजिस्ट्रेशन फीस ₹0 Eligibility Criteria for SAIL App ntirece Recruitment 2026 छात्रों के लिए इस भर्ती को तीन मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है ताकि अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले छात्र इनका लाभ उठा सकें: ट्रेड अप्रेंटिस (Trade Apprentice - 421 पोस्ट): छात्रों के पास संबंधित ट्रेड जैसे- फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तकनीशियन/डिप्लोमा अप्रेंटिस (Diploma Apprentice): संबंधित इंजीनियरिंग शाखा जैसे Mechanical, Electrical, Civil आदि या मेडिकल डिप्लोमा जैसे Pharmacy, OOT में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस (Graduate Apprentice): इस पोस्ट में भर्ती के लिए छात्रों के पास प्रासंगिक सब्जेक्ट में B.E./B.Tech डिग्री या गैर-इंजीनियरिंग डिग्री जैसे BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA या B.Sc Nursing की डिग्री होनी जरूरी है।