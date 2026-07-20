(Out) PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026: यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फिल करने के Steps

sssb.punjab.gov.in Veterinary Inspector Answer Key 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने वेटरनरी इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम 2026 की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया है। इस लिखिच एग्जाम में शामिल हुए छात्र वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपने आंसरों को मिला सकते हैं। साथ ही, छात्र लिंक पर डायरेक्ट जाकर आंसर-की को सेक्शन-वाइज डाउनलोड कर सकते हैं।

फाइलन आंसर-की में दिए गए सभी क्वश्न के सही आंसरों को जानने के लिए छात्र इस PDF को डाउनलोड करें। साथ ही, वेबसाइट पर जारी की गई इस आंसर-की के माध्यम से छात्र अपने एक्सपेक्टेड स्कोर का अंदाजा लगा सकते है। साथ ही, छात्रों को किसी क्वश्न पर ऑब्जेक्शन फिल करना हो तो वे अब ऑनलाइन मोड में फिल कर सकेंगे।

PSSSB वेटरनरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 से जुड़ी डिटेल्स

PSSSB बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की के साथ-साथ छात्रों की रिस्पॉन्स शीट को भी पोर्टल पर जारी कर दिया है। छात्र अब इससे जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।