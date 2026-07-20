(Out) PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026: यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फिल करने के Steps
PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने वेटरनरी इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम 2026 की Answer Key 2026 जारी कर दी है। छात्र सेक्शन-वाइज आंसर-की को देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें।
sssb.punjab.gov.in Veterinary Inspector Answer Key 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने वेटरनरी इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम 2026 की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया है। इस लिखिच एग्जाम में शामिल हुए छात्र वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपने आंसरों को मिला सकते हैं। साथ ही, छात्र लिंक पर डायरेक्ट जाकर आंसर-की को सेक्शन-वाइज डाउनलोड कर सकते हैं।
फाइलन आंसर-की में दिए गए सभी क्वश्न के सही आंसरों को जानने के लिए छात्र इस PDF को डाउनलोड करें। साथ ही, वेबसाइट पर जारी की गई इस आंसर-की के माध्यम से छात्र अपने एक्सपेक्टेड स्कोर का अंदाजा लगा सकते है। साथ ही, छात्रों को किसी क्वश्न पर ऑब्जेक्शन फिल करना हो तो वे अब ऑनलाइन मोड में फिल कर सकेंगे।
PSSSB वेटरनरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 से जुड़ी डिटेल्स
PSSSB बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की के साथ-साथ छात्रों की रिस्पॉन्स शीट को भी पोर्टल पर जारी कर दिया है। छात्र अब इससे जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
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इवेंट
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इंपोर्टेंट डिटेल्स
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भर्ती संगठन
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पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB)
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पोस्ट का नाम
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वेटरनरी इंस्पेक्टर
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ऑफिशियल वेबसाइट
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आंसर-की
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जारी
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आब्जेक्शन मोड
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ऑनलाइन पोर्टल
View OMR Sheet for Veterinary Inspector - यहां देखें
PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026 PDF - यहां क्लिक करें
आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें?
छात्र अपने आंसरों की सीरीज A, B, C, या D के अनुसार आंसर-की को डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु, इसे सेक्शन-वाइज डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को जानें।
1. PSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए 'Results' या 'Advertisements' के लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, वहां ‘PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
4. क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि को फिल करें।
5. सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की PDF को डाउनलोड कर लें।
6. इन्हें डाउनलोड करने के बाद इसका एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
How to raise an objection to the answer key?
छात्रों को PSSSB Veterinary Inspector Answer Key 2026 पर ऑब्जेक्शन फिल करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- पोर्टल पर लॉगिन करें: छात्र पोर्टल में जाकर ‘Objection/Challenge Link’ पर क्लिक करें।
- क्वश्न को चुनें: छात्र उस क्वश्न नंबर और सेट यानी सेक्शन को चुनें, जिसके आंसर में ऑब्जेक्शन फिल करना है।
- डॉक्यूमेंट को अपलोड करें: छात्र क्वश्न में ऑब्जेक्शन फिल करने के बाद एक ऑरिजनल पूर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड करें।
- फीस को जमा करें: हर एक क्वश्न पर ऑब्जेक्शन फिल करने के लिए छात्रों को हर क्वश्न के लिए फीस जमा करनी होगी।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.