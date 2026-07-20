IOB Apprentice Vacancy 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस के 750 पदों के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि, जल्द करें Apply

IOB Apprentice Vacancy 2026: इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) में अप्रेंटिस के कुल 750 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज यानी 20 जुलाई 2026 अंतिम तिथि है। पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। IOB Apprentice Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने से पहले ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र में निहित सभी डिटेल्स सही हो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। आवेदन करने का लिंक आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल और इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें IOB Apprentice Vacancy 2026 - हाइलाइट्स इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत की जाएगी। अप्रेंटिस के पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 14,000 से 15,500 प्रति महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा 02 अगस्त 2026 को आयोजित की जा सकती है। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम इंडियन ओवरसीज बैंक पद का नाम अप्रेंटिस रिक्त पदों की संख्या 750 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 07 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 ऑफिशियल वेबसाइट iob.in IOB Apprentice Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के 750 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।