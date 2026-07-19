UP Forest Guard Vacancy 2026: यूपी फॉरेस्ट गार्ड 708 पदों के लिए आवेदन करने की कल अंतिम तिथि, जानें कैसे करें आवेदन

UP Forest Guard Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) कल यानी दिनांक 20 जुलाई 2026 को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद कर देगा। अभी तक जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। उनके पास यह आखिरी मौका है। वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग राज्य में फॉरेस्ट गार्ड के कुल 708 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इसका नोटिफिकेशन 23 अप्रैल 2026 को जारी किया था। पदों के लिए ऑनलाइन आवदेन 30 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। UP Forest Guard Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के शुरू होने से पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इनमें शैक्षणिक योग्यता, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ आदि शामिल है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।

यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड पदों ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक क्लिक करें UP Forest Guard Vacancy 2026 - हाइलाइट्स यूपीएसएससी में फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन की PDF में रिक्त पदों की डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया, परीक्ष का पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आवेदन फॉर्म को कर लें। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड मुख्य परीक्षा 2026 (पीईटी-2025) रिक्त पदों की संख्या 708 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 23 अप्रैल 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जून 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जलाई 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in