CG Assistant Teacher Notification 2026: छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर 2292 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकशन जारी, जानें कैसे करें आवेदन?

CG Assistant Teacher Notification 2026: छत्तीसगढ़ स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (CGSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cgssb.in पर लोक शिक्षण निदेशालय के तहत कुल 2,292 असिस्टेंट टीचर (पीआरटी) पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ई-कैडर के 795 पद और टी-कैडर के 1497 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों की भर्ती परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। CG Assistant Teacher Notification 2026 Recruitment Apply Link छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन की PDF में परीक्षा की तिथि, वैकेंसी डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया और सैलरी सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें CG Assistant Teacher Notification 2026 - हाइलाइट्स छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया के चयन में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। सलेक्शन दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम छत्तीसगढ़ स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (CGSSB) पद का नाम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर रिक्त पदों की संख्या 2292 नोटिफिकेशन जारी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन ऑफिशियल वेबसाइट cgssb.in CG Assistant Teacher Notification 2026 Important Dates नीचे टेबल में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है और टेबल को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है।

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 24 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 आवेदन करेक्शन विंडों 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 05 अक्टूबर 2026 लिखित परीक्षा की तिथि 11 अक्टूबर 2026 परीक्षा का समय सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के 16 केंद्र CG Assistant Teacher Notification 2026 Eligibility Criteria छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ) पास होने के सर्टिफिकेट सहित डीएलएड, बीएलएड या डीएड की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच है। आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। आवेदन फीस कैटेगरी वाइज 200 से 350 रखी गई है।