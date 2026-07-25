AIIMS CRE-5 Paper Analysis 2026: एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट पेपर-5 विश्लेषण, देखें यहां

AIIMS CRE-5 Paper Analysis 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) विभिन्न ग्रुप-बी और ग्रुप-सी नॉन-फैक्ल्टी पदों के लिए 25 से 27 जुलाई 2026 तक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE) 5 परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा आज 25 जुलाई 2026 को 2 शिफ्ट में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और शाम 03:00 से 06:00 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा की पहली शिफ्ट सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह नेशनल लेवल की परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें 2 सेक्शन शामिल होते हैं। पहला सेक्शन जनरल होता है और दूसरा सेक्शन विषय संबंधित होता है।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1484 पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज में लिखित परीक्षा, दूसरी स्टेज में फिजिकल टेस्ट, तीसरी स्टेज में मेडिकल और चौथे स्टेज में इंटरव्यू शामिल होता है। इस लेख में हम आपको शुरुआती उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर सेक्शन-वाइज समीक्षा, परीक्षा का ओवरऑल कठिन लेवल और गुड अटैंप्ट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे।