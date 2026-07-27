Aadhaar Supervisor Vacancy 2026: राजस्थान से लेकर बिहार तक आधार सुपरवाइजर की भर्ती, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
Aadhaar Supervisor Vacancy 2026: भारत के विभिन्न राज्यों में आधार सुपरवाइजर/आधार ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Aadhaar Supervisor Vacancy 2026: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के जिला स्तर पर आवेदन मांगे गए हैं। सभी योग्य महिला और पुरुष उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन स्टेट वाइज अलग-अलग रखी गई है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 तक है।
यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है इसमें नियुक्ति केवल एक वर्ष (contractual) है। उम्मीदवार के पास यूआईडीएआई द्वारा आधार सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी द्वारा जारी आधार ऑपरेटर/सुपरवाइजर प्रमाणपत्र होना चाहिए।
Aadhaar Supervisor Vacancy 2026: रिक्त पद और आवेदन लिंक
उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन लिंक के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं राज्य स्तर पर निकली भर्तियों का विवरण देख सकते हैं।
|
राज्य
|
पदों की संख्या
|
अंतिम तिथि
|
आवेदन लिंक
|
महाराष्ट्र
|
1
|
20 अगस्त 2026
|
मध्य प्रदेश
|
5
|
20 अगस्त 2026
|
छत्तीसगढ
|
18
|
20 अगस्त 2026
|
बिहार
|
101
|
20 अगस्त 2026
|
उत्तर प्रदेश
|
29
|
20 अगस्त 2026
|
कर्नाटक
|
161
|
20 अगस्त 2026
|
गोवा
|
1
|
20 अगस्त 2026
|
बिहार
|
8
|
07अगस्त 2026
|
मध्य प्रदेश
|
7
|
07अगस्त 2026
|
गोवा
|
1
|
05 अगस्त 2026
|
गुजरात
|
1
|
08 अगस्त 2026
|
सिक्किम
|
1
|
08 अगस्त 2026
|
नागालैंड
|
1
|
08 अगस्त 2026
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1
|
08 अगस्त 2026
|
असम
|
3
|
08 अगस्त 2026
|
जम्मू और कश्मीर
|
1
|
08 अगस्त 2026
|
सिक्किम
|
2
|
10 अगस्त 2026
|
हरियाणा
|
15
|
20 अगस्त 2026
|
मध्य प्रदेश
|
02
|
20 अगस्त 2026
|
ओडिशा
|
04
|
20 अगस्त 2026
|
राजस्थान
|
02
|
20 अगस्त 2026
|
पंजाब
|
09
|
20 अगस्त 2026
|
तेलंगाना
|
04
|
21 अगस्त 2026
|
राजस्थान
|
39
|
30 सितंबर 2026
Aadhaar Supervisor Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से पूरी कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Aadhaar Supervisor Vacancy 2026 पर जाएं।
स्टेप 3 मांगी गई शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4 अब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।
स्टेप 5 सभी आवश्यक दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन फॉर्म सबमिट करें एवं भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.