Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026: राजस्थान हाई कोर्ट में 163 स्टेनोग्राफर रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर स्टेनोग्राफर ग्रेड-II और ग्रेड-III पदों के कुल 163 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदो के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026 Notification PDF डाउनलोड लिंक राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों की भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF में रिक्त पदों की डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया, परीक्ष का पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड लिंक क्लिक करें Rajasthan High Court Recruitment 2026 - हाइलाइट्स राजस्थान हाई कोर्ट पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफर/स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। सलेक्शन सभी चरणों में प्रदर्शन को देखते हुए किया जाएगा। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान हाई कोर्ट पद का नाम स्टेनोग्राफर रिक्त पदों की संख्या 163 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 22 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in Rajasthan High Court Vacancy 2026 Eligibility Criteria राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास करना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीदवार को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शॉर्टहेंड और टाइपिंग में दक्षता हासिल होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। इसके लिए आवेदन फीस 450 से 750 के बीच रखी गई है।