UPSSSC OTR Registration 2026: यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए शुरू हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहां जानें जरूरी डिटेल्स

UPSSSC OTR Registration 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर एक नोटिस जारी जारी किया है। नोटिस में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) और अन्य रिक्तियों से जुड़े आवेदन पत्र को भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के जरिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गयी है। आप नीचे लेख में शैक्षणिक योग्यता, पदों की जानकारी, चयन प्रक्रिया और पे-स्केल सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस नए ओटीआर सिस्टम के लिए किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, बल्कि इसका मकसद उम्मीदवारों द्वारा सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करते समय हर बार सेम जानकारी भरने से बचाना है।

यूपीएसएसएससी के लिए नया है ओटीआर सिस्टम

हालांकि यूपीएसएसएससी (UPSSSC) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ओटीआर (OTR) सिस्टम एकदम नया है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) और अन्य राज्य भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं के लिए यह सिस्टम काफी समय से चल रहा है।