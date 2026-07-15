Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026: राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड फाइनल रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026: राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड पदों की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इन पदों की लिखित परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 02 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 80 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे।

राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड की लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 24 दिसंबर 2025 को पूरा कर लिया गया था। अब आरएसएसबी फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 548 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें निहित जानकारी को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।