Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026: राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड फाइनल रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026: आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइब्रेरियन ग्रेड-3 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 24 दिसंबर 2025 को पूरा किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026: राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड पदों की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इन पदों की लिखित परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 02 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 80 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे।
राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड की लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 24 दिसंबर 2025 को पूरा कर लिया गया था। अब आरएसएसबी फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 548 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें निहित जानकारी को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा फाइनल रिजल्ट डाउनलोड लिंक
आज बोर्ड ने मीटिंग में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के फाइनल रिजल्ट का अनुमोदन किया।— Alok Raj (@alokrajRSSB) July 14, 2026
सभी सफल हुए कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
रिजल्ट वेबसाइट पर कल अपलोड होगा।
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राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 (सेकंडरी एजुकेशन) (टीएसपी)
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राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 (सेकंडरी एजुकेशन) (एनटीएसपी)
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राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 (संस्कृत एजुकेशन) (एनटीएसपी)
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राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2024 प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 (संस्कृत एजुकेशन) (एनटीएसपी)
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राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 (संस्कृत एजुकेशन) (टीएसपी)
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डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उम्मीदवार (कट-ऑफ मार्क्स)
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अंतिम सिफारिश और कट-ऑफ अंक
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अनुमानित मूल वेतन शुरुआत में प्रति माह 33,800 रुपये दिए दाते हैं। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते आदि भी मिलते हैं। सभी भत्तों को जोड़ने और कटौतियों के बाद लगभग 45,000 से 50,000 प्रति माह के बीच इन-हैंड सैलरी मिलती है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए जरूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान कर्मचार चयन बोर्ड (RSSB)
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पद का नाम
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राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड
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रिक्त पदों की संख्या
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548
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लिखित परीक्षा की तिथि
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27 जुलाई 2025
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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02 दिसंबर 2025
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इंटरव्यू आयोजित होने की तिथि
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24 दिसंबर 2025
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फाइनल रिजल्ट
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जारी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rssb.rajasthan.gov.in
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिजल्ट सेक्शन को ओपन करें।
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Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 पर क्लिक करें।
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राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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रिजल्ट में दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।
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राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Rajasthan Librarian 3rd Grade Final Result 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
राजस्थान लाइब्रेरियन 3 ग्रेड परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में आप ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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भर्ती का नाम और विभाग
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शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के रोल नंबर
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कैटेगरी-वाइज फाइनल कट-ऑफ मार्क्स
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.