UGC NET June 2026 Answer Key: जल्द जारी होगी यूजीसी नेट उत्तर कुंजी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET 2026 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की उत्तर कुंजी 2026 जारी करेगा। यूजीसी-नेट जून सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

यूजीसी-नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर कुंजी सभी 87 विषयों के लिए अलग-अलग जारी की जाएगी। इसकी परीक्षा दिनांक 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की गई थी।

UGC NET 2026 Answer Key डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

यूजीसी-नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार रिस्पॉन्स शीट की PDF डाउनलोड कर सकेंगे, ताकि वे अपने उत्तरों की जांच कर सकें। अगर किसी उम्मीदवार को आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की तिथि भी जारी की जाएगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद इसका डाउनलोड करने का लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।