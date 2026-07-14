UP TET Answer Key Objection Window 2026: यूपी टीईटी परीक्षा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका, जल्द करें Apply

UP TET Answer Key Objection Window 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने दिनांक 08 जुलाई 2026 को यूपी टीईटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी। इसके साथ ही आंसर-की संबंधित ऑनलाइन आपत्ति तिथि की भी घोषणा की गई थी, जिसकी आज अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। अभी तक जिन उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज नहीं की है। उनके पास यह आखिरी मौका है। यूपी टीईटी की परीक्षा दिनांक 02 जुलाई, 03 और 04 जुलाई, 2026 को आयोजित की गई थी।

यूपी टीईटी परीक्षा में लगभग 17 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस साल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 19 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

UP TET Answer Key Objection 2026 Link

यूपी टीईटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता को निर्धारित करता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और यह सर्टिफिकेट लाइफटाइम के लिए वैलिड रहता है। यूपी टीईटी परीक्षा की उत्तर कुंजी से संबंधित ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।