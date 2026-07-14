SSC CPO Admit Card 2026: एसएससी सीपीओ पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, ये रहे डाउनलोड करने के सिंपल स्टेप्स

SSC CPO Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 21 जुलाई से 28 जुलाई 2026 के बीच देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एसएससी सीपीओ की लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एसएससी सीपीओ परीक्षा 2026 का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आदि में सब-इंस्पेक्टर के कुल 5308 रिक्त पदों को भरना है।

SSC CPO Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एसएससी सीपीओ पीईटी पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी कॉपी के साथ एक वैध आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पहचान पत्र) और दो रंगीन पासपोर्ट साइज आकार के फोटो साथ जरूर लेकर जाएं। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे टेबल में भी दिया गया है।