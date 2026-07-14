Ram Mandir Trust Vacancy 2026: राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के पद पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

Ram Mandir Trust Vacancy 2026: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आयोध्या में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के पद पर भर्ती के लिए नोटफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत सीईओ पद के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीईओ मंदिर के रोजमर्रा के काम और प्रशासन पर नजर रखेगा। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार ईमेल आईडी searchcommittee.srjbt@gmail.com के जरिए अपना आवेदन पत्र ईमेल कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 18 जुलाई 2026 को शाम 4.00 बजे तक है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Ram Mandir Trust Vacancy 2026 - हाइलाइट्स

राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के पद का कार्यकाल कुल 3 साल का होगा, जो कि उम्मीदवारों के प्रर्दशन को देखते हुए अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक्स के जरिए भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।