JK High Court Junior Assistant Admit Card 2026: जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

JK High Court Junior Assistant Admit Card 2026: जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jkhighcourt.nic.in पर जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 19 जुलाई 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

JK High Court Junior Assistant Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।