CG SET Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इस लिंक से करें आवेदन

CG SET Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (CGSSB) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 23 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 17 अगस्त 2026 तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (CG SET) राज्यभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी लिखित परीक्षा दिनांक 04 अक्टूबर 2026 और एडमिट कार्ड 28 सितंबर 2026 को जारी किया जा सकता है।

CG SET Notification 2026 Recruitment Apply Online Link

छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के लिए सीजी व्यापम के ऑफिशियल पोर्टल vyapamprofile.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। आवेदन फॉर्म को भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।