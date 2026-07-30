HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: हिमाचल असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती, आज से करें अप्लाई
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: हिमाचल में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर आज 30 जुलाई से कर सकते हैं।
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) आज से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23 जुलाई को जारी किया गया था। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार 29 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in आवेदन पूरा कर सकते हैं। नर्सिंग में बीएससी या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिग्री प्राप्त करने वाली महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं।
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: नोटिफिकेशन
हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से 29 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।
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HPRCA असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती 2026
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: हाइलाइट्स
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत सहायक स्टाफ नर्स 2026 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण
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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA)
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पोस्ट
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असिस्टेंट स्टाफ नर्स
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विज्ञापन संख्या
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विज्ञापन संख्या 12/2026
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पदों की संख्या
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312
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आवेदन करने की तिथि
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30 जुलाई से 29 अगस्त, 2026
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सिलेक्शन प्रोसेस
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सीबीटी, लिखित परीक्षा और डीवी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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hprca.hp.gov.in
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: आवेदन लिंक
हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती 2026 के लिए पात्रता मानदंडो को पूरा करने वाली महिला उम्मीदवार 29 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स 2026
HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, OTR रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेप 3 लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4 विज्ञापन संख्या 12/2026 HPRCA Assistant Staff Nurse Vacancy 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भरें।
स्टेप 6 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.