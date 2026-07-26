UPPSC PCS Vacancy 2026: यूपीपीएससी पीसीएस के 500 रिक्त पदों के लिए आवेदन करने का कल आखिरी मौका, इस लिंक से करें Apply

UPPSC PCS Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में संमेलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (PCS) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी दिनांक 27 जुलाई 2026 है। इस भर्ती अभियान/परीक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (DSP), खंड विकास अधिकारी (BDO), सहायक श्रम आयुक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी के तहत ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है।

UPPSC PCS Recruitment 2026 Apply Online Link

यूपीपीएससी पीसीएस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पूरा कर लें। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड, रिक्ति विवरण, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जानने के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।