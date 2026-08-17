RSSB JE Vacancy 2026: राजस्थान जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें Apply

RSSB JE Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान जूनियर इंजीनियर के कुल 874 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 15 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इंजीनियर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले भावी उम्मीदवार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 के बीच कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आरएसएसबी जूनियर इंजीनियर पदों के चयन में पहले लिखित परीक्षा, फिर दस्तावेजों का सत्यापन और आखिर में मेडिकल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

RSSB JE Vacancy Notification 2026 - हाइलाइट्स

राजस्थान जूनियर इंजीनियर के 874 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन फीस और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से जुड़ी अन्य जानकारी दी गई है। भर्ती से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।