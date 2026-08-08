AAI Junior Executive 2026 Notification: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें आवेदन

AAI Junior Executive 2026 Notification: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत कुल विज्ञापन संख्या 12/2026/CHQ/DR-CBT के अंतर्गत कुल 389 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। AAI Recruitment 2026 Apply Online एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट के साथ नीचे टेबल में भी उपलब्ध कराया गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक क्लिक करें Airport Authority of India Junior Executive Recruitment 2026 - हाइलाइट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर पदों के चयन में सीबीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, फिजिकल मेजरमें टेस्ट (PMT), ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंडयोरेंस टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। भर्ती से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पद का नाम जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर रिक्त पदों की संख्या 389 विज्ञापन संख्या 12/2026/CHQ/DR-CBT नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 8 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 चयन के चरण सीबीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, फिजिकल मेजरमें टेस्ट (PMT), ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंडयोरेंस टेस्ट और इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero

AAI Junior Executive Recruitment 2026 वैकेंसी डिटेल्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं। पद का नाम कुल पद मैनेजर (सिविल इंजीनियर) 145 मैनेजर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) 16 मैनेजर (वित्त / फाइनेंस) 34 मैनेजर (सूचना प्रौद्योगिकी / आईटी) 05 मैनेजर (वास्तुकला / आर्किटेक्चर) 04 मैनेजर (कानून / लॉ) 02 मैनेजर (फायर सर्विसेज) 14 मैनेजर (संचालन / ऑपरेशंस) 28 मैनेजर (वाणिज्यिक / कमर्शियल) 09 मैनेजर (कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज) 01 मैनेजर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन / कॉर्पोरेट संचार) 02 जूनियर एग्जीक्यूटिव (वित्त / फाइनेंस) 36 जूनियर एग्जीक्यूटिव (कानून / लॉ) 06 जूनियर एग्जीक्यूटिव (संचालन / ऑपरेशंस) 79 जूनियर एग्जीक्यूटिव (सर्वे एवं कार्टोग्राफी) 08