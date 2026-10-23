ABVMU Result 2026 OUT: इस Direct Link से चेक करें स्कोरकार्ड
Atal Bihari Vajpayee Medical University Result 2026 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (एबीवीएमयू) ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सभी छात्रों को अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, abvmuup.edu.in पर लॉग इन करना होगा।
Atal Bihari Vajpayee Medical University Result 2026 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), लखनऊ ने विभिन्न नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल पाठ्यक्रमों (जैसे CNET, CAHET व सेमेस्टर परीक्षाओं) का परिणाम और स्कोरकार्ड 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट- abvmuup.edu.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना Enrollment Number और Password दर्ज करके आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
ABVMU Result 2026 Download Link
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), उत्तर प्रदेश ने विभिन्न नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल सेमेस्टर / प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब अपने लॉगिन विवरण की मदद से अपना स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। हमने रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी दिया है।
ABVMU Scorecard 2026 हाइलाइट्स
छात्र नीचे दी तालिका में स्कोरकार्ड से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
यूनिवर्सिटी का नाम
|
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), उत्तर प्रदेश
|
परीक्षा का नाम
|
CNET, UPGET, CAHET एवं अन्य प्रवेश परीक्षाएं
|
स्कोरकार्ड का नाम
|
ABVMU Scorecard 2026
|
रिजल्ट मोड
|
ऑनलाइन
|
स्कोरकार्ड स्टेटस
|
संबंधित परीक्षा के अनुसार
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
abvmuup.edu.in
|
लॉगिन डिटेल्स
|
Enrollment Number और Password
कैसे चेक करें ABVMU Result 2026?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले Atal Bihari Vajpayee Medical University (ABVMU), Lucknow, Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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फिर Examination सेक्शन में रिजल्ट पर क्लिक करें।
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फिर अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें।
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आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे चेक करें और डाउनलोड करें।
Atal Bihari Vajpayee Medical University Result पर उल्लिखित विवरण
ABVMU द्वारा जारी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उस पर दी गई सभी जानकारियों की ध्यानपूर्वक चेक करनी चाहिए। यदि किसी विवरण में त्रुटि होती है, तो तुरंत संबंधित विभाग या विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क किया जाना चाहिए। ABVMU रिजल्ट पर निम्नलिखित विवरण दिए होते हैं:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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एनरोलमेंट नंबर
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कोर्स/कॉलेज का नाम
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विषय-वार अंक
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कुल अंक
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रिजल्ट/पास/फेल स्टेटस
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.