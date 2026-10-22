PSSSB Group D Admit Card 2026 (OUT): पीएसएसएसबी ग्रुप D एडमिट कार्ड जारी, ये रहे डाउनलोड के सिंपल स्टेप्स

PSSSB Group D Admit Card 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड (PSSSB) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर ग्रुप D की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी करेगा, जिसका एग्जाम 25 अक्टूबर 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगा। पीएसएसएसबी विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत ग्रप D की परीक्षा के माध्यम से सर्वेंट और वॉचमैन सहित अन्य 2,098 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

पीएसएसएसबी ग्रुप D की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

PSSSB Group D Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

पीएसएसएसबी ग्रुप-डी की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती .या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक नीचे भी प्रदान कर दिया जाएगा।