BTSC TVO Recruitment 2026: बिहार टूरिंग वेटेनरी ऑफिसर के 787 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से करें Apply

BTSC TVO Recruitment 2026: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 24 सितंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 27/2026 के तहत ट्रैवलिंग टूरिंग ऑफिसर (VTO) के 787 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भर्तियां बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में की जानी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

BTSC Touring Veterinary Officer Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

बीटीएससी में टूरिंग वेटेनरी ऑफिसर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।