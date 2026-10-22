Bihar STET Exam Date 2026: 4 नवंबर की परीक्षा अब 21 नवंबर को होगी, एसटीईटी एडमिट कार्ड इस दिन

Bihar STET Revised Exam Date 2026: बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 4 नवंबर 2026 को होने वाली एसटीईटी परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब इस दिन होने वाली परीक्षा 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की परीक्षा होने के कारण यह बदलाव किया गया है। बिहार बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। #Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/fYBbwOIYhj — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 22, 2026 Bihar STET Exam 2026 का ओवरव्यू बिहार STET एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, जिसके जरिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता तय की जाती है। परीक्षा दो पेपरों में आयोजित होती है। परीक्षार्थी नीचे दी टेबल में परीक्षा से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम Bihar Secondary Teacher Eligibility Test 2026 परीक्षा बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा मोड ऑनलाइन (CBT) पेपर पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 कक्षा 9वीं और 10वीं पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं परीक्षा की अवधि 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 संशोधित परीक्षा तिथि 21 नवंबर 2026 संशोधित एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org एडमिट कार्ड पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in Bihar STET Admit Card 2026 कब आएगा? बिहार बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, 4 नवंबर की परीक्षा के लिए संशोधित एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को लॉगिन डिटेल्स यानि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।