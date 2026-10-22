DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी इंतजार! कितने % की होगी बढ़ोतरी, दिवाली से पहले आएगा पैसा?

DA Hike Latest News 2026: दिवाली का त्योहार नजदीक है और केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन में इजाफे की आस के बीच फिलहाल उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान अब तक नहीं किया है। ऐसे में करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिवाली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा मिल पाएगा या नहीं? 60% से बढ़कर 63% हो सकता है DA केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी इतनी ही बढ़ोतरी संभव है।

हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से न तो बढ़ोतरी की दर की पुष्टि की गई है और न ही घोषणा की तारीख बताई गई है। इसलिए 63 प्रतिशत DA को फिलहाल संभावित दर के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। जुलाई से लागू होनी है बढ़ोतरी, फिर क्यों हो रही देरी? केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। लेकिन इन तारीखों से बढ़ोतरी लागू होने और इसकी आधिकारिक घोषणा के बीच अक्सर अंतर रहता है। इससे पहले 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई थी। दिवाली से पहले होगा DA Hike का ऐलान? 21 अक्टूबर तक घोषणा नहीं होने के बाद अब कर्मचारियों की उम्मीदें दिवाली पर टिकी हैं। इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। कर्मचारी चाहते हैं कि त्योहार से पहले सरकार फैसला लेकर उन्हें राहत दे।