UP PET Admit Card 2026: 30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Download लिंक

UP PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 23 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी, वे अब अपना यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी लॉगिन डिटेल्स, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य जरूरी निर्देशों को ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी प्रूफ साथ लेकर जाना होगा।

UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE

UPSSSC PET 2026 एग्जाम हाइलाइट्स

आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन 25, 30, और 1 नवंबर को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे टेबल में देखें।