इस जिले में बन रहा यूपी का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो पुल, लागत जानकर हो जायेंगे हैरान

आगरा में मेट्रो का सफर आसान बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी बीच MG रोड स्थित रावली पुलिया पर एक ऐसा मेट्रो पुल तैयार हो रहा है, जो अपनी लंबाई और आधुनिक तकनीक के कारण खास होगा। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल में 60 मीटर लंबे और 360 टन वजनी स्टील गर्डर का उपयोग किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो पुल होगा। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आसपास के मकानों और दुकानों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

10 नवंबर को रखा जाएगा 60 मीटर लंबा गर्डर

बता दें कि रावली पुलिया पर मेट्रो पुल के निचले हिस्से का ढांचा तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने इसे बनाने में करीब तीन महीने का समय लगाया है। अब 10 नवंबर को यहां 60 मीटर लंबे विशेष स्टील गर्डर को स्थापित करने की तैयारी है।

इस गर्डर को फरीदाबाद में छह महीने की मेहनत से तैयार किया गया है। इसे सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पर रखने के लिए नई दिल्ली से छह विशेष क्रेन मंगाई जा रही हैं। इससे पहले लखनऊ मेट्रो में भी इसी लंबाई के स्टील गर्डर का इस्तेमाल किया जा चुका है।