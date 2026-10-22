UIIC AO Cut off 2026: यूआईआईसी एओ पिछले वर्ष की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स

UIIC AO Cut off 2026: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIIC) में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद अब मेन्स एग्जाम का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। UIIC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कोरकार्ड के साथ कट ऑफ भी जारी करेगा। उम्मीदवार आगे लेख में पिछले वर्ष के कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। इससे वे न्यूनतम स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं।

UIIC AO Cut off 2026: कट ऑफ

UIIC एओ प्रीलिम्स एग्जाम और मेन्स एग्जाम की कट ऑफ स्कोरकार्ड के साथ जारी की जाएगी। पिछले साल जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की कट ऑफ 156.39, ओबीसी की 147.19, ईडब्ल्यूएस की 144.76, एससी कैंडिडेट की 131.76 और एसटी की 117.35 मार्क्स रखी गई है। विभिन्न पदों के अनुसार कट ऑफ मार्क्स अलग - अलग जारी किए गए थे।

UIIC AO Cut off 2026: हाइलाइट्स

UIIC एओ कट ऑफ से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: