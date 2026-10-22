UIIC AO Cut off 2026: यूआईआईसी एओ पिछले वर्ष की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
UIIC AO Cut off 2026: यूआईआईसी एओ प्रीलिम्स एग्जाम 22 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और मेन्स 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स स्कोरकार्ड के साथ जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आगे लेख में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
UIIC AO Cut off 2026: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (UIIC) में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद अब मेन्स एग्जाम का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। UIIC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कोरकार्ड के साथ कट ऑफ भी जारी करेगा। उम्मीदवार आगे लेख में पिछले वर्ष के कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। इससे वे न्यूनतम स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
UIIC AO Cut off 2026: कट ऑफ
UIIC एओ प्रीलिम्स एग्जाम और मेन्स एग्जाम की कट ऑफ स्कोरकार्ड के साथ जारी की जाएगी। पिछले साल जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की कट ऑफ 156.39, ओबीसी की 147.19, ईडब्ल्यूएस की 144.76, एससी कैंडिडेट की 131.76 और एसटी की 117.35 मार्क्स रखी गई है। विभिन्न पदों के अनुसार कट ऑफ मार्क्स अलग - अलग जारी किए गए थे।
UIIC AO Cut off 2026: हाइलाइट्स
UIIC एओ कट ऑफ से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
|
परीक्षा का नाम
|
UIIC AO (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती
|
संचालन निकाय
|
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC)
|
कुल रिक्तियां (2026)
|
225
|
चयन चरण
|
ऑनलाइन परीक्षा (प्रीलिम्स + मेन्स) और इंटरव्यू
|
प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न
|
120 सवाल, 60 मिनट (रीज़निंग 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, इंग्लिश 30, जनरल अवेयरनेस 30)
|
मुख्य पैटर्न
|
200 सवाल, 150 मिनट (इंग्लिश 50, रीजनिंग 40, क्वांट 50, GA 60)
|
UIIC AO कट ऑफ 2026 स्टेटस
|
अभी जारी नहीं हुआ है; रिजल्ट/स्कोरकार्ड के साथ आएगा
|
अंतिम उपलब्ध बेंचमार्क
|
यूआईआईसी एओ कट ऑफ 2025
UIIC AO Cut off 2026: पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स
UIIC AO स्पेशलिस्ट कट ऑफ 2025 रिजल्ट के साथ हर डिसिप्लिन और कैटेगरी के लिए अलग-अलग जारी किया गया था। नीचे ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स (305 में से) दिए गए हैं:
UIIC AO स्पेशलिस्ट कट ऑफ 2025 (सेक्शन के हिसाब से)
|
पोस्ट
|
टी1 – आरई (25)
|
टी2 – ईएल (40)
|
टी3 – क्यूए (25)
|
टी4 – जीए
(20)
|
T5 – CK
(20)
|
टी6 – पीके
(120)
|
वर्णनात्मक
विवरण
(30)
|
रिस्क मैनेजमेंट
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
14
|
वित्त और निवेश
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
15
|
ऑटोमोबाइल इंजीनियर
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
रासायनिक इंजीनियर/मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
डेटा विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15
|
कानूनी
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15
UIIC AO स्पेशलिस्ट कट ऑफ 2025 (कैटेगरी के हिसाब से)
|
पोस्ट
|
जनरल
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
पीडब्ल्यूबीडी-
एचएच
|
पीडब्ल्यूबीडी-
आईडी/एमडी
|
रिस्क मैनेजमेंट
|
76.25
|
|
90.08
|
66.42
|
वित्त और निवेश
|
121.5
|
99.75
|
68.83
|
105.17
|
108.42
|
ऑटोमोबाइल इंजीनियर
|
104.58
|
90.17
|
66.67
|
97.08
|
76.42
|
रासायनिक इंजीनियर/मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर
|
125.25
|
110.75
|
88.33
|
112.42
|
102.33
|
डेटा विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ
|
121.5
|
95.92
|
96.75
|
98
|
97.08
|
कानूनी
|
164.17
|
142.58
|
131.5
|
138.33
|
149.42
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.