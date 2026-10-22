ICSE Board Exams 2027: 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव, सुबह 9:45 बजे तक हॉल में बैठना होगा अनिवार्य

ICSE Board Exams 2027 New Timings: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) आने वाले शैक्षणिक सेशन यानी ICSE Board Exam 2027 के लिए एग्जाम के समय में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, बोर्ड 10वीं (ICSE) के बोर्ड एग्जाम के शुरू होने के समय को सुबह 11:00 बजे से घटाकर सुबह 10:00 बजे करने की योजना बना रहा है।

इस एक्सपेक्टेड बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य आईसीएसई (कक्षा 10वीं) और आईएससी (कक्षा 12वीं) के एग्जाम के बीच बेहतर प्रशासनिक समन्वय बिठाना है। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी ऑफिशियल रूप से फाइनल डेटशीट जारी होना बाकी है, लेकिन एग्जाम संयोजकों (Examination Conveners) को भेजे गए प्रस्ताव से नए शेड्यूल की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

ICSE Exam Timing 2027: पुरानी और प्रस्तावित नए शेड्यूल की तुलना

यदि यह नया प्रस्ताव ऑफिशियल रूप से लागू होता है, तो एग्जाम की गतिविधियों का समय किस प्रकार बदल जाएगा, यह सभी जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।