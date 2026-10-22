ISRO ICRB Admit Card 2026 OUT: इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा लिंक
ISRO ICRB Admit Card 2026 OUT: उम्मीदवार जिन्होंने साइंटिस्ट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
ISRO ICRB Admit Card 2026 OUT: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विज्ञापन संख्या ISRO: ICRB:03(EMC) 2026 के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल-isro.gov.in के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
ISRO Scientist Engineer Admit Card 2026 -हाइलाइट्स
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) कुल 175 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इस परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
भर्ती संगठन का नाम
|
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
|
विभाग का नाम
|
इसरो केन्द्रीकृत भर्ती बोर्ड (ICRB) / अंतरिक्ष विभाग
|
पद का नाम
|
वैज्ञानिक/इंजीनियर 'SC' (Scientist/Engineer 'SC')
|
विज्ञापन संख्या (Advt. No.)
|
ISRO ICRB:03(EMC):2026
|
कुल रिक्तियां
|
175
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
isro.gov.in
|
प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि
|
22 अक्टूबर 2026
|
परीक्षा तिथि (Exam Date)
|
29 अक्टूबर 2026
ISRO ICRB Admit Card 2026 Download Link
इसरो ICRB एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार बिना देरी किए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की आधिकारिक वेबसाइट से, या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
|
ISRO Scientist Engineer Admit Card 2026 Link-1
|
ISRO Scientist Engineer Admit Card 2026 Link-2
ISRO एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
ISRO एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों को पालन करें।
-
इसरो (ISRO) के आधिकारिक वेब पोर्टल isro.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर “Admit Card Download Link – CBT Scheduled to be Held on 29-10-2026 (Advertisement No.: ISRO: ICRB:03(EMC):2026)” पर क्लिक करें।
-
अब एक नया पेज खुलेगा।
-
मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
-
Captcha भरें और 'Login' बटन पर क्लिक करें।
-
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
-
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करा लें।
ISRO Admit Card 2026 पर उल्लिखित विवरण
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को उस पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए। प्रवेश पत्र में निम्नलिखित जानकारी उल्लिखित होती है।
-
उम्मीदवार का नाम
-
रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर
-
परीक्षा की तारीख और समय
-
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
-
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
-
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.