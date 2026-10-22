NTA Exam Calendar OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया 14 बड़े एग्जाम का कैलेंडर, जेईई मेन, यूजीसी नेट और CUET की डेट्स जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी 14 महत्वपूर्ण एग्जाम की डेट्स और डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है।

NTA Exam Calendar: 14 प्रमुख एग्जाम का शेड्यूल

NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध इस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार, ये सभी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT Mode) और पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्र ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पूरा शेड्यूल PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

NTA Exams Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आने वाले सेशन के 14 प्रमुख नेशनल लेवल के एडमिशन, एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर (NTA Examination Calendar) वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। देश भर के लाखों छात्रों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैलेंडर में JEE Main 2027 (Session 1), UGC NET (December Cycle), CUET PG 2027, CMAT, NIFT और सैनिकी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जैसी बड़े एग्जाम की प्रस्तावित डेट्स को जारी कर दी गई है।

1-5, 8, 12-20, 24-25 मार्च 2027 (बफर: 30-31 मार्च)

अखिल भारतीय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE)

22, 23, 24, 28, 29, 30 जनवरी 2027 (बफर: 31 जनवरी)

14 से 19 दिसंबर 2026 (बफर: 20-21 दिसंबर)

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) प्रवेश परीक्षा

प्रमुख राष्ट्रीय एग्जाम के आयोजन का डिटेल्ड

1. JEE Main 2027 सेशन-1 का शेड्यूल

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2027 का पहला सेशन जनवरी 2027 के फाइनल विक में आयोजित होगा। NTA के अनुसार, यह एग्जाम 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को अलग-अलग शिफ्ट्स में होगी, जबकि 31 जनवरी 2027 को बफर डे के रूप में रिजर्व रखा गया है। इसके माध्यम से NIT, IIIT और अन्य CFTIs में ग्रेजुएशन बी.टेक/बी.ई सिलेब्सों में एडमिशन प्रवेश मिलता है।

2. UGC NET दिसंबर 2026 साइकिल

असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) की पात्रता तय करने वाले UGC NET दिसंबर एग्जाम 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 तक 6 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए CSIR UGC NET का आयोजन 20 और 21 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।

3. CUET PG 2027 की डेट्स

देश की केंद्रीय और भाग लेने वाले अन्य यूनिवर्सिटीज के पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) सिलेब्सों में एडमिशन लेने के लिए होने वाले CUET PG 2027 एग्जाम मार्च 2027 में 17 दिनों के विस्तृत विंडो में आयोजित होगी। यह एग्जाम 1 से 25 मार्च 2027 के बीच अलग-अलग राउंड में संपन्न कराई जाएगी।