NTA Exam Calendar OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया 14 बड़े एग्जाम का कैलेंडर, जेईई मेन, यूजीसी नेट और CUET की डेट्स जारी
NTA Exam Calendar: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2027, यूजीसी नेट (दिसंबर साइकिल), सीयूईटी पीजी 2027 और सीमैट समेत कुल 14 प्रमुख नेशनल एग्जाम का फाइनल कैलेंडर वेबसाइट nta.ac.in पर जारी कर दिया गया है। जेईई मेन सेशन -1 के एग्जाम 22 जनवरी से 30 जनवरी 2027 के बीच आयोजित किए जाएंगे। छात्र यहां से ऑफिशियल कैलेंडर को डाउनलोड करें।
NTA Exams Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आने वाले सेशन के 14 प्रमुख नेशनल लेवल के एडमिशन, एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर (NTA Examination Calendar) वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। देश भर के लाखों छात्रों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैलेंडर में JEE Main 2027 (Session 1), UGC NET (December Cycle), CUET PG 2027, CMAT, NIFT और सैनिकी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जैसी बड़े एग्जाम की प्रस्तावित डेट्स को जारी कर दी गई है।
NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध इस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार, ये सभी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT Mode) और पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्र ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पूरा शेड्यूल PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
NTA Exam Calendar: 14 प्रमुख एग्जाम का शेड्यूल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी 14 महत्वपूर्ण एग्जाम की डेट्स और डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में शामिल है।
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क्रम
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एग्जाम का नाम
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प्रस्तावित डेट्स
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अवधि
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1
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राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) प्रवेश परीक्षा
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6 दिसंबर 2026
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1 दिन
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2
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स्वयं (SWAYAM) एग्जाम
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8 से 12 दिसंबर 2026
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5 दिन
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3
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राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) एंट्रेंस एग्जाम
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13 दिसंबर 2026
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1 दिन
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4
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UGC NET (दिसंबर साइकिल)
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14 से 19 दिसंबर 2026 (बफर: 20-21 दिसंबर)
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6 दिन
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5
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Joint CSIR-UGC NET (दिसंबर साइकिल)
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20 से 21 दिसंबर 2026
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2 दिन
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6
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आर्मी कैडेट्स कॉलेज (ACC) एग्जाम
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4 जनवरी 2027
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1 दिन
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7
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श्रेष्ठा (SHRESHTA - NETS)
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10 जनवरी 2027
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1 दिन
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8
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NIFT एंट्रेंस एग्जाम
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10 जनवरी 2027
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1 दिन
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9
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JEE (Main) 2027 सेशन-1 (Session 1)
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22, 23, 24, 28, 29, 30 जनवरी 2027 (बफर: 31 जनवरी)
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6 दिन
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10
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अखिल भारतीय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE)
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31 जनवरी 2027
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1 दिन
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11
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CMAT (कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट)
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7 फरवरी 2027
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1 दिन
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12
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NITTT पार्ट 1
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26 से 27 फरवरी 2027
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2 दिन
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13
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CUET (PG) 2027
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1-5, 8, 12-20, 24-25 मार्च 2027 (बफर: 30-31 मार्च)
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17 दिन
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14
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NITTT पार्ट 2
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5 और 7 मार्च 2027
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2 दिन
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प्रमुख राष्ट्रीय एग्जाम के आयोजन का डिटेल्ड
1. JEE Main 2027 सेशन-1 का शेड्यूल
देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2027 का पहला सेशन जनवरी 2027 के फाइनल विक में आयोजित होगा। NTA के अनुसार, यह एग्जाम 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को अलग-अलग शिफ्ट्स में होगी, जबकि 31 जनवरी 2027 को बफर डे के रूप में रिजर्व रखा गया है। इसके माध्यम से NIT, IIIT और अन्य CFTIs में ग्रेजुएशन बी.टेक/बी.ई सिलेब्सों में एडमिशन प्रवेश मिलता है।
2. UGC NET दिसंबर 2026 साइकिल
असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) की पात्रता तय करने वाले UGC NET दिसंबर एग्जाम 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 तक 6 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए CSIR UGC NET का आयोजन 20 और 21 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।
3. CUET PG 2027 की डेट्स
देश की केंद्रीय और भाग लेने वाले अन्य यूनिवर्सिटीज के पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) सिलेब्सों में एडमिशन लेने के लिए होने वाले CUET PG 2027 एग्जाम मार्च 2027 में 17 दिनों के विस्तृत विंडो में आयोजित होगी। यह एग्जाम 1 से 25 मार्च 2027 के बीच अलग-अलग राउंड में संपन्न कराई जाएगी।
NTA Exam Calendar 2026-27 PDF कैसे डाउनलोड करें?
NTA Exams Schedule को ऑफिशियल पोर्टल से एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर मौजूद Latest @ NTA सेक्शन में जाएं।
- NTA Examination Calendar वाले लिंक को सेलेक्ट करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही पूरा एग्जाम शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा।
- फिर, इसे अपने पास डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.