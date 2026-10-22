Rajasthan Teaching Associate Exam Date 2026: राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें ऑफिशियल नोटिस

Rajasthan Teaching Associate Exam Date 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (Raj-CES) के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरर/टीचिंग एसोसिएट्स (अनुबंध पर आधारित) की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, परीक्षा सब्जेक्ट वाइट 17 नवंबर, 07 दिसंबर, 09 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3540 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के लिए नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन 05 मई से 03 जून 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।

RSSB Teaching Associate Exam Date 2026 नोटिस

राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स परीक्षा का नोटिस आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिस में परीक्षा के शेड्यूल के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाकी जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।