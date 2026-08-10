Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026: स्टेनोग्राफर पदों के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका, इस लिंक से फटाफट करें Apply

Rajasthan High Court Stenographer Vacancy 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 जुलाई 2026 को स्टेनोग्राफर के कुल 163 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरु हो चुके हैं, जिसकी आज यानी 10 अगस्त 2026 अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

Rajasthan High Court Stenographer Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड III हिंदी के 141, स्टेनोग्राफर ग्रेड III इंग्लिश के 13 और स्टेनोग्राफर ग्रेड II (हिंदी) डीएलएसएस के कुल 09 रिक्त पदों को भरा जाना है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।