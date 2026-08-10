CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं मथुरा की कशिश, कड़ी मेहनत और लगन से कायम की मिसाल
कौन कहता है कि आसमान में छेद नही हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालों तो यारो। आज यह कहावत मथुरा की रहने वाली कशिश चौधरी पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। कशिश ने संघ लोक सेवा आयोग की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया।
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपने आप में काफी कठिन मानी जाती है, लेकिन कड़ी मेहनत और जीत का जज्बा हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मथुरा की रहने वाली कशिश चौधरी ने कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। कशिश यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा (8वीं रैंक) को पास कर असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। अब वह IAS बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। बेटी के असिस्टेंट कमांडेंट बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू है।
आज न केवल कशिश अपने परिवार व देश का नाम रोशन किया, बल्कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रेरण का स्रोत बन गई है। हम आपको कशिश चौधरी की सफलता की कहानी बताएंगे।
हिंदू कॉलेज से बीएससी गणित में पूरी की ग्रेजुएशन
कशिश चौधरी मूल रूप से राया ब्लॉक के गांव सिहोरा की रहने वाली है। उनके पिता का नाम कुंवर सिंह है, जो 14 बटालियन शोपियां कश्मीर में सीआरपीएफ कमांडेंट है। अगर हम कशिश की स्कूल पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा झारखंड के निजी स्कूल से पूरी की। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेक्रेड हाई स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए कशिश दिल्ली आ गई थी, जहां उन्होंने साल 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीएससी गणित ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एमएससी सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में पूरी की।
सीआरपीएफ डीजी ट्रॉफी किया गया सम्मानित
कशिश के पिता कुंवर सिंह ने बताया कि बेटी शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। 10वीं और 12वीं कक्षा में कशिश आईसीएसई बोर्ड जिला में टॉपर भी रही है। इसके अलावा उन्हें सीआरपीएफ डीजी की ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है। कशिश बताती है कि आज CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का पूरा श्रेय उनके माता-पिता को जाता है।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.