CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं मथुरा की कशिश, कड़ी मेहनत और लगन से कायम की मिसाल

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपने आप में काफी कठिन मानी जाती है, लेकिन कड़ी मेहनत और जीत का जज्बा हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मथुरा की रहने वाली कशिश चौधरी ने कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। कशिश यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा (8वीं रैंक) को पास कर असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। अब वह IAS बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। बेटी के असिस्टेंट कमांडेंट बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू है।

आज न केवल कशिश अपने परिवार व देश का नाम रोशन किया, बल्कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रेरण का स्रोत बन गई है। हम आपको कशिश चौधरी की सफलता की कहानी बताएंगे।

हिंदू कॉलेज से बीएससी गणित में पूरी की ग्रेजुएशन

कशिश चौधरी मूल रूप से राया ब्लॉक के गांव सिहोरा की रहने वाली है। उनके पिता का नाम कुंवर सिंह है, जो 14 बटालियन शोपियां कश्मीर में सीआरपीएफ कमांडेंट है। अगर हम कशिश की स्कूल पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा झारखंड के निजी स्कूल से पूरी की। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेक्रेड हाई स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए कशिश दिल्ली आ गई थी, जहां उन्होंने साल 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीएससी गणित ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एमएससी सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में पूरी की।