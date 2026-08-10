AFCAT Answer Key 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने 8 अगस्त 2026 को दो शिफ्ट में देश में 100 से अधिक एग्जाम सेंटर पर एफकैट 2 परीक्षा का आयोजन कराया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब एफकैट 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी 11 अगस्त 2026 को जारी की गई। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एफकैट 2 उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद इसके जरिए अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं।

AFCAT Answer Key 2026 - हाइलाइट्स

एफकैट 2 उत्तर कुंजी में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की शिफ्ट, प्रश्न संख्या और प्रश्नों के प्रकार सहित अन्य डिटेल्स होती हैं। इन डिटेल्स को उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक चेक करने की सलाह दी जाती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे की टेबल देख सकते हैं।