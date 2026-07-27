UPSSSC Forensic Science Laboratory Recruitment 2026: यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 208 पदों पर आवेदन शुरू

UP FSL Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आज यानी 27 जुलाई 2026 से यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट व लेबोरेटरी असिस्टेंट पदों के कुल 208 रिक्त पदों को भरा जाना है। यूपी टीईटी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले और अपनी ग्रेजुएशन बायोलॉजी, फिजिक्स, कैमिस्ट्री व कंप्यूटर साइंस में पूरी करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब में पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 है। नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2026 को जारी किया गया था।