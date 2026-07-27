UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। इसकी परीक्षा दिनांक 08 जून, 09 जून और 10 जून 202 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर लॉग क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। UP Police Constable Result Link 2026 यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसका डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। टेक्निकल ग्लिच आने से अक्सर वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है।

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक जल्द जारी

UP Police 2026 Constable Result - हाइलाइट्स यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा दिनांक 08 जून, 09 जून और 10 जून 2026 के बीच राज्यभर के विभिन्न निर्धारित एग्जाम सेंटरों पर ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में तकरीबन 24.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे टेबल में दी गई सभी जरूरी हाइलाइट्स देख सकते हैं। बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पद का नाम यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्त पदों की संख्या 32,679 परीक्षा की तिथि 08 जून, 09 जून और 10 जून 2026 को आयोजित प्रोविजवनल आंसर-की जारी होने की तिथि 20 जून 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि जल्द ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in UP Police Constable Result डाउनलोड कैसे करें? यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स डाउनलोड कर सकते हैं।