RRB JE Notification 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर के 4000 से अधिक पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी, जानें योग्यता और आवेदन तिथि

RRB JE Notification 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने रेल मंत्रालय के तहत आज यानी 21 जुलाई 2026 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। शॉर्ट नोटिस में विज्ञापन संख्या 04/2026 के अंतर्गत इस साल जूनियर इंजीनियर के 4000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाना है। नोटिस में रजिस्ट्रेशन की डेट, आयु सीमा और वेतनमान के बारे में जानकारी दी गई है। जो उम्मीदवार आआरबी जेई परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास यह सुनहरा मौका है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2026 से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 है।

RRB JE Notification 2026 Last Date - हाइलाइट्स

आरआरबी जेई भर्ती 2026 के लिए सांकेतिक नोटिस रोजगार समाचार पत्र में जारी कर दिया गया है। जेई पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 35,400 के शुरुआती मूल वेतन के साथ पे लेवल 6 के तहत वेतन दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स आप नीचे दी गई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।