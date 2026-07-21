UGC NET Answer Key 2026: जुलाई के इस वीक में आ सकती है यूजीसी नेट उत्तर कुंजी, ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट

UGC NET Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जून सेशन के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की उत्तर कुंजी जुलाई के आखिरी वीक में जारी कर सकता है। इसकी परीक्षा 22 जून से 25 जून 2026 के अलावा 29 और 30 जून 2026 को आयोजित की गई थी। री-एग्जाम 05 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर यूजीसी नेट उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।

UGC NET Answer Key Release Date - हाइलाइट्स

यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए इस बार अनुमानित 9,93,702 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में लगभग 7,35,614 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार भारत की किसी भी सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर (लेक्चरर) के पद के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। बाकी डिटेल आप नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।