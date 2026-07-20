BPSSC Havildar Instructor Admit Card 2026: बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव, यहां से करें डाउनलोड

BPSSC Havildar Instructor Admit Card 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) कल यानी दिनांक 21 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर होम गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिय है। इसकी परीक्षा दिनांक 05 अगस्त 2025 को एक शिफ्ट में दोपहर 02.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BPSSC Havildar Instructor Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक बीपीएसएससी बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत कुल 122 रिक्त पदों को भरना चाहता है। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बीपीएसएससी बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें BPSSC Havildar Instructor Admit Card 2026 - हाइलाइट्स बीपीएसएससी बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आप नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) पद का नाम बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर रिक्त पदों की संख्या 122 परीक्षा की तिथि 05 अगस्त 2026 परीक्षा की शिफ्ट सिंगल शिफ्ट - दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक एडमिट कार्ड जारी होने की नोटिस क्लिक करें एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 21 जुलाई 2026 ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in