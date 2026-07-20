Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर एडमिट कार्ड recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026: आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है, जिसकी परीक्षा दिनांक 20 जुलाई 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखनी चाहिए। परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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राजस्थान महिला सुपरवाइजर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026 -हाइलाइट्स
राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 52 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों के सलेक्शन में पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आखिर में मेरिट लिस्ट व मेडिकल परीक्षा होगी। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB)
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पद का नाम
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राजस्थान महिला सुपरवाइजर
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रिक्त पदों की संख्या
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52
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परीक्षा की तिथि
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20 जुलाई 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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20 जुलाई 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशयल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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सलेक्शन प्रोसेस
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लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन, मेरिट लिस्ट और मेडिकल परीक्षा
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ऑफिशियल वेबसाइट
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recruitment.rajasthan.gov.in
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन करें।
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Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
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एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में आप ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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माता/पिता का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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डेट ऑफ बर्थ
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कैटेगरी
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लिंग
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उम्मीदवारों की पासपोर्ट साइज फोटो
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सिग्नेचर
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उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। एक बार गेट बंद हो जाने के बाद, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उन्हें रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।
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उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।
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उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर अपनी किताबें, कॉपी या या छोटा बैग लाने की अनुमति होगी।
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यूपीएससी सीपीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड की कॉपी के साथ एक वैध आईडी कार्ड ( आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) और दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाएं।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.