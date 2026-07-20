Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर एडमिट कार्ड recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है, जिसकी परीक्षा दिनांक 20 जुलाई 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

Rajasthan Mahila Supervisor Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखनी चाहिए। परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।