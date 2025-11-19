RRB Group D City Slip 2025
BPSC 71st Cut off 2025 OUT: GEN, OBC, SC, ST, EWS के लिए बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा कट ऑफ जारी, यहां देखें PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 19, 2025, 10:04 IST

BPSC 71st Prelims Cut OFF 2025 OUT: BPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम और बीपीएससी 71वीं कट-ऑफ 2025 जारी कर दिया है। 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब इस लेख में दिए गए लिंक से कैटेगरी वाइज BPSC कट-ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC 71st Prelims Cut OFF 2025 OUT
BPSC 71st Cut off 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर 18 नवंबर 2025 को BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का कट-ऑफ जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी किए गए कट-ऑफ में GEN, OBC, SC, ST और EWS सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम अंक शामिल हैं। इस वर्ष 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 14,261 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक PDF फाइल में देख सकते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार अगले चरण, यानी मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने के योग्य होंगे।

इस वर्ष 13 सितंबर 2025 को 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बीपीएससी 71वीं परीक्षा के लिए कुल 4.71 लाख स्नातक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने उम्मीदवारों को अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार मेरिट और चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई है।

71st BPSC Prelims Result 2025 PDF

BPSC Prelims CUT Off 2025:  कैटेगरी वाइज बीपीएससी 71वीं कटऑफ लिस्ट

बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए कट-ऑफ अंक विभिन्न कैटेगरी और लिंग के अनुसार जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग (GEN) के लिए कट-ऑफ 88 अंक रहा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 78 अंक तय किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कट-ऑफ 82.33 और EWS महिला के लिए 73.33 अंक रहा। अनुसूचित जाति (SC) के लिए 72 और SC महिला के लिए 60.33 अंक निर्धारित किए गए। अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों का कट-ऑफ 71.33 और ST महिला के लिए 65.67 अंक रहा। पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 84 और BC महिला के लिए 73.67 अंक, अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और उसकी महिला उम्मीदवारों के लिए 71.33 अंक रखे गए। इसके अलावा, BCL श्रेणी का कट-ऑफ 71.67 और स्वतंत्रता सेनानी के पोते (Freedom Fighter Grandchild) के लिए 66 अंक घोषित किए गए। विकलांगता वर्गों में दृष्टिहीन (VI) के लिए 59.33, श्रवण दोष (DD) के लिए 48, शारीरिक रूप से अक्षम (OH) के लिए 68.33 और मल्टी डिसएबिलिटी (MD) के लिए 48.33 अंक निर्धारित किए गए। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज बीपीएससी 71वीं कट ऑफ देख सकते हैं।

Category / श्रेणी

Cut-Off अंक

Unreserved (अनारक्षित)

88

Unreserved Female (अनारक्षित महिला)

78

EWS (ईडब्ल्यूएस)

82.33

EWS Female (ईडब्ल्यूएस महिला)

73.33

SC (एससी)

72

SC Female (एससी महिला)

60.33

ST (एसटी)

71.33

ST Female (एसटी महिला)

65.67

EBC (ईबीसी)

71.33

EBC Female (ईबीसी महिला)

71.33

BC (बीसी)

84

BC Female (बीसी महिला)

73.67

BCL (बीसीएल)

71.67

VI (दृष्टिहीन)

59.33

DD (श्रवण दोष)

48

OH (शारीरिक रूप से अक्षम)

68.33

MD (मल्टी डिसएबिलिटी)

48.33

Freedom Fighter Grandchild (पूर्व-स्वतंत्रता सेनानी ग्रैंडचाइल्ड)

66

71st BPSC Result 2025 Out at bpsc.bih.nic.in, 14261 Candidates Qualified_4.1

BPSC 71st परीक्षा रिजल्ट के अनुसार, कुल 14,261 उम्मीदवार 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए हैं। इनमें से 13,368 उम्मीदवारों को Physical Efficiency Test (PET) के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा, पुलिस विभाग से संबंधित पदों के लिए भी उम्मीदवारों को PET के लिए योग्य माना गया है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।

