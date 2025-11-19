BPSC 71st Cut off 2025 OUT: GEN, OBC, SC, ST, EWS के लिए बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा कट ऑफ जारी, यहां देखें PDF

BPSC 71st Cut off 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर 18 नवंबर 2025 को BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का कट-ऑफ जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी किए गए कट-ऑफ में GEN, OBC, SC, ST और EWS सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम अंक शामिल हैं। इस वर्ष 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 14,261 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक PDF फाइल में देख सकते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार अगले चरण, यानी मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने के योग्य होंगे। इस वर्ष 13 सितंबर 2025 को 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बीपीएससी 71वीं परीक्षा के लिए कुल 4.71 लाख स्नातक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने उम्मीदवारों को अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार मेरिट और चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई है।

71st BPSC Prelims Result 2025 PDF BPSC Prelims CUT Off 2025: कैटेगरी वाइज बीपीएससी 71वीं कटऑफ लिस्ट बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए कट-ऑफ अंक विभिन्न कैटेगरी और लिंग के अनुसार जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग (GEN) के लिए कट-ऑफ 88 अंक रहा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह 78 अंक तय किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कट-ऑफ 82.33 और EWS महिला के लिए 73.33 अंक रहा। अनुसूचित जाति (SC) के लिए 72 और SC महिला के लिए 60.33 अंक निर्धारित किए गए। अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों का कट-ऑफ 71.33 और ST महिला के लिए 65.67 अंक रहा। पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 84 और BC महिला के लिए 73.67 अंक, अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और उसकी महिला उम्मीदवारों के लिए 71.33 अंक रखे गए। इसके अलावा, BCL श्रेणी का कट-ऑफ 71.67 और स्वतंत्रता सेनानी के पोते (Freedom Fighter Grandchild) के लिए 66 अंक घोषित किए गए। विकलांगता वर्गों में दृष्टिहीन (VI) के लिए 59.33, श्रवण दोष (DD) के लिए 48, शारीरिक रूप से अक्षम (OH) के लिए 68.33 और मल्टी डिसएबिलिटी (MD) के लिए 48.33 अंक निर्धारित किए गए। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज बीपीएससी 71वीं कट ऑफ देख सकते हैं।