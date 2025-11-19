Rajasthan Vahan Chalak Admit Card Link 2025: राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

Rajasthan Vahan Chalak Admit Card Link 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग 23 नवम्बर को वाहन चालक भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. परीक्षा के लिए आज 19 नवम्बर को एडमिट कार्ड जारी होगा उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जा कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में दोपहर 11 से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा बिना एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

Rajasthan Vahan Chalak Admit Card Link 2025 कैसे डाउनलोड करें ?